Ángeles Cruz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 4

La colaboración para el desarrollo entre México, Guatemala y Belice empezó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se mantiene en varios temas, como la extensión de los trenes Interoceánico y Maya hacia esos países, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró su compromiso de cooperación con los vecinos del sur.

“Lo que podamos hacer, vamos a hacerlo”, apuntó, y en el contexto del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, destacó que la inversión proviene de programas como Sembrando Vida para el cuidado de los bosques en las tres naciones. Aquí, con Producción para el Bienestar se brinda apoyo a productores de miel en Calakmul y se cuenta con recursos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, indicó.

Ayer, la mandataria se refirió en Palacio Nacional al encuentro que sostuvo el pasado viernes con su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, lo que en el pasado no había sido posible, pero ahora sí, y más por las coincidencias en las políticas de los gobiernos, como la disminución de la pobreza que se ha logrado en México y Belice.