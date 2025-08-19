L

a pobreza siempre es relativa, depende con qué se la compare. Si a México lo comparamos con Burundi, Sudán del Sur o Malawi, parecería que vivimos en la abundancia; en cambio, si lo comparamos con Luxemburgo, Suiza o Irlanda vivimos en medio de la pobreza.

Al estudiar la evolución de los ingresos de los mexicanos a lo largo de la historia, la pobreza tiende a bajar. De acuerdo con los resultados presentados por el Inegi en su Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares y en la Medición de la Pobreza Multidimensional, en menos de 10 años, 8.3 millones de personas superaron la pobreza y de ese total, 2.1 millones salieron de la pobreza extrema.

Hay dudas sobre algunas variables contempladas, porque cambió la metodología. Antes, la encuesta la realizaba el Coneval, ya desaparecido, y ahora la lleva a cabo el Inegi. Un dato concreto que genera suspicacia es la caída del número de indigentes en la Ciudad de México, de más de 6 mil a mil 124 personas. ¿Se murieron, se fueron a otros estados, mejoraron su nivel de vida? No se sabe. Pero independientemente de temas como el señalado, la pobreza tiende a bajar, al pasar de 46.8 millones a 38.5 millones de personas en pocos años.