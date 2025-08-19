Beatriz Gutiérrez Müller contesta al hampa del periodismo // No se ha mudado a España //Trump pasó la bola a Putin y Zelensky
asta escritores serios como Arturo Pérez-Reverte se fueron con la finta. Escribió un insidioso comentario en X a propósito del supuesto cambio de residencia de Beatriz Gutiérrez Müller a Madrid: “Violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo”. La señora ya aclaró que no se ha mudado a España. ¿Será que Pérez-Reverte y los demás que repitieron la mentira en medios de comunicación y redes sociales van a expresar una disculpa pública? Es una pena que el autor de la saga El Capitán Alatriste no se haya detenido a investigar antes de derrapar.
“Calumniadores profesionales”
Escribió Gutiérrez Müller en X: “El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera –calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta– están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”.
“Independiente de la política”
Precisó Gutiérrez Müller: “Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia… (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. Sobran los comentarios.
Pasó la bola
El presidente Trump pasó la pelota a sus homologos Putin y Zelensky para que busquen ellos mismos un arreglo para llevar la paz a Ucrania. No pudo convencer al ucranio de que debe ceder a Rusia el terreno que ha ocupado ni que debe renunciar a su deseo de incorporarse a la OTAN. Zelensky acudió a la reunión con Trump acompañado por varios lideres europeos: los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer y de Italia, Giorgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes de Finlandia y Francia, Alexander Stubb y Emmanuel Macron. Las posiciones de Putin y Zelensky son irreductibles, lo más probable es que no llegarán a un acuerdo, pero Trump se quitó la responsabilidad de encima.
Televisa demanda a editora
El caso abre las puertas a procedimientos de tipo civil para la reparación del daño moral. Televisa anunció que demandó en México y en Inglaterra a la editorial Penguin Random House por las presuntas falsedades publicadas en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno, de Anabel Hernández. La televisora denunció que la obra incluye un supuesto catálogo de artistas dedicadas a la prostitución vinculadas con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, lo cual calificó de difamatorio y dañino para su imagen y la de las actrices. El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito ya ordenó a la editorial, bajo el sello Grijalbo, publicar íntegramente la réplica de Televisa.
Díselo a Claudia
Asunto: país gasero
Recientemente el director de Pemex dijo que México es un país gasero, más que petrolero, y que depende a 90 por ciento de las importaciones de gas. Por muchos años hemos visto como se desperdicia en varias regiones de Veracruz. ¿Hay algún plan para que termine ese despilfarro?
Jesús Ordóñez, Veracruz
Twiteratti
Presidenta, ojalá y le llegue este mensaje. En Valle de Bravo nos urge un buen hospital, somos muchos adultos mayores que nos es imposible ir a CDMX o Toluca y no tenemos un buen hospital de especialidades y todos estamos en riesgo de necesitar un buen servicio.
Matilde @opis25
