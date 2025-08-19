H

asta escritores serios como Arturo Pérez-Reverte se fueron con la finta. Escribió un insidioso comentario en X a propósito del supuesto cambio de residencia de Beatriz Gutiérrez Müller a Madrid: “Violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo”. La señora ya aclaró que no se ha mudado a España. ¿Será que Pérez-Reverte y los demás que repitieron la mentira en medios de comunicación y redes sociales van a expresar una disculpa pública? Es una pena que el autor de la saga El Capitán Alatriste no se haya detenido a investigar antes de derrapar.

“Calumniadores profesionales”

Escribió Gutiérrez Müller en X: “El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera –calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta– están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”.

“Independiente de la política”

Precisó Gutiérrez Müller: “Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia… (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. Sobran los comentarios.

Pasó la bola

El presidente Trump pasó la pelota a sus homologos Putin y Zelensky para que busquen ellos mismos un arreglo para llevar la paz a Ucrania. No pudo convencer al ucranio de que debe ceder a Rusia el terreno que ha ocupado ni que debe renunciar a su deseo de incorporarse a la OTAN. Zelensky acudió a la reunión con Trump acompañado por varios lideres europeos: los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer y de Italia, Giorgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes de Finlandia y Francia, Alexander Stubb y Emmanuel Macron. Las posiciones de Putin y Zelensky son irreductibles, lo más probable es que no llegarán a un acuerdo, pero Trump se quitó la responsabilidad de encima.