▲ A 48 años de su muerte, reviven el legado de Elvis Presley. Foto tomada de Facebook

Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 8

Los Ángeles., El legado del rey del rocanrol, Elvis Presley, se revive a 48 años de su muerte en la colección de grabaciones Sunset Boulevard, que se presenta hoy en el histórico estudio del mismo nombre, de RCA.

La muestra revela el lado más íntimo del cantante y sigue cautivando con esta edición de sesiones y ensayos en Los Ángeles, junto a su banda TCB de los años 70.

Tal fue la química entre Presley y su legendaria agrupación que todo ello se reveló con una claridad inusual en aquellos ensayos inéditos grabados en esta ciudad entre julio de 1970 y agosto de 1974, publicó el sitio Sony Music España.

Acompañado sólo por su grupo y el ingeniero de sonido, en las sesiones, el artista se entregó a cada línea, lejos de la presión del público y aquella intimidad permitió valorar el vínculo especial que el reydel rocanrol forjó con sus músicos, una relación la cual alcanzó su punto más alto cuando decidió grabar con su banda de gira por primera vez en esa etapa de su carrera, agregó la página.

Ese acceso privilegiado a la trastienda creativa es el eje central de Sunset Boulevard, una antología de cinco discos que documenta las sesiones de grabación y ensayos de Presley en los estudios de RCA.