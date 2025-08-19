Martes 19 de agosto de 2025, p. 8
Los Ángeles., El legado del rey del rocanrol, Elvis Presley, se revive a 48 años de su muerte en la colección de grabaciones Sunset Boulevard, que se presenta hoy en el histórico estudio del mismo nombre, de RCA.
La muestra revela el lado más íntimo del cantante y sigue cautivando con esta edición de sesiones y ensayos en Los Ángeles, junto a su banda TCB de los años 70.
Tal fue la química entre Presley y su legendaria agrupación que todo ello se reveló con una claridad inusual en aquellos ensayos inéditos grabados en esta ciudad entre julio de 1970 y agosto de 1974, publicó el sitio Sony Music España.
Acompañado sólo por su grupo y el ingeniero de sonido, en las sesiones, el artista se entregó a cada línea, lejos de la presión del público y aquella intimidad permitió valorar el vínculo especial que el reydel rocanrol forjó con sus músicos, una relación la cual alcanzó su punto más alto cuando decidió grabar con su banda de gira por primera vez en esa etapa de su carrera, agregó la página.
Ese acceso privilegiado a la trastienda creativa es el eje central de Sunset Boulevard, una antología de cinco discos que documenta las sesiones de grabación y ensayos de Presley en los estudios de RCA.
Se trata de una colección que reúne 89 canciones, más de la mitad inéditas en EU, que ofrecen una visión renovada de la producción discográfica del artista en la década de los 70.
El contenido recopilatorio abarca desde versiones alternativas de temas emblemáticos, hasta mezclas nunca antes escuchadas. Algunas de las piezas más destacadas son Separate Ways, así como T-R-O-U-B-L-E, o Burning Love, el cuadragésimo y último sencillo de la estrella en alcanzar el top 10.
La colección también incluye una interpretación de Always on My Mind que, aunque popularizada posteriormente por Willie Nelson y compuesta por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, en la voz de Presley, adquiere una vulnerabilidad y profundidad emocional singulares.
La edición física de Sunset Boulevard se presenta en cinco CD y contiene fotografías de archivo poco conocidas, nuevas notas del historiador musical Colin Escott y una introducción escrita por Jerry Schilling, amigo cercano de Presley, mientras en la versión en vinilo de dos LP se ofrece en una variante de color exclusiva para Graceland.