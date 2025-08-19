Martes 19 de agosto de 2025, p. 19
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que las compras de crudo ruso por parte de India estaban financiando la guerra de Moscú en Ucrania y debían cesar.
En un artículo publicado en el Financial Times, afirmó que Nueva Delhi “se está acercando a Rusia y China” y “si India quiere ser tratada como un socio estratégico de Estados Unidos, tiene que empezar a actuar como tal”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de India ha dicho anteriormente que el país está siendo injustamente señalado por adquirir petróleo ruso, mientras Estados Unidos y la Unión Europea siguen comprando bienes a Moscú.
El presidente Donald Trump anunció un arancel adicional de 25 por ciento sobre los productos indios a principios de este mes, señalando las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. La medida llevará los aranceles totales sobre las importaciones de la India a 50 puntos porcentuales.
El asesor dijo también que los estrechos lazos con Rusia y China hacían arriesgada la transferencia de capacidades militares estadunidenses de vanguardia a India.
Sin embargo, Indian Oil, la principal refinería del país, seguirá comprando petróleo ruso en función de los aspectos económicos, según declaró el lunes el director financiero de la empresa, Anuj Jain, en una reunión de analistas.
El fin de semana se canceló la visita prevista del 25 al 29 de agosto de los negociadores comerciales estadunidenses a Nueva Delhi.