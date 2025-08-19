Reuters

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 19

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que las compras de crudo ruso por parte de India estaban financiando la guerra de Moscú en Ucrania y debían cesar.

En un artículo publicado en el Financial Times, afirmó que Nueva Delhi “se está acercando a Rusia y China” y “si India quiere ser tratada como un socio estratégico de Estados Unidos, tiene que empezar a actuar como tal”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India ha dicho anteriormente que el país está siendo injustamente señalado por adquirir petróleo ruso, mientras Estados Unidos y la Unión Europea siguen comprando bienes a Moscú.

El presidente Donald Trump anunció un arancel adicional de 25 por ciento sobre los productos indios a principios de este mes, señalando las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. La medida llevará los aranceles totales sobre las importaciones de la India a 50 puntos porcentuales.