Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 19

Sao Paulo., El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, declaró ayer que las conversaciones comerciales con Estados Unidos se han estancado debido a lo que llamó una demanda “imposible” por parte de la administración del presidente Donald Trump, en referencia a la exigencia de que se detenga el juicio en contra del ex presidente Jair Bolsonaro.

También este lunes el gobierno de Brasil presentó una respuesta formal a la investigación iniciada en julio por Estados Unidos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre las prácticas comerciales del país sudamericano.

En su respuesta, disponible en el sitio web del Representante de Comercio de Estados Unidos, el gobierno brasileño informó que “rechaza las alegaciones formuladas en el aviso de inicio”, e instó al “USTR a reconsiderar el inicio de esta investigación y entablar un diálogo constructivo”.

Ante periodistas, Haddad lamentó que “no hay un canal de interlocución con Estados Unidos, pese a que Brasil está siempre abierto a una negociación”.

A decir del ministro brasileño, desde que entraron en vigor los aranceles el pasado 6 de agosto, el gobierno de Trump ha desechado reunirse con representantes del gobierno del país sudamericano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado a su vez la exigencia por parte de Estados Unidos para levantar los aranceles.