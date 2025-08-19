Clara Zepeda

Martes 19 de agosto de 2025

Los precios del petróleo cerraron con un alza de uno por ciento el lunes, en medio de las conversaciones entre el presidente estadunidense Donald Trump y su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky.

La cumbre inconclusa entre Estados Unidos y Rusia celebrada el viernes en Alaska abonó a que los futuros del crudo Brent ganaran 1.14 por ciento y cerraran en 66.60 dólares por barril, mientras el estadunidense West Texas Intermediate (WTI) subió 0.99 por ciento, a 63.42.

La semana pasada, el Brent cedió 1.1 por ciento, mientras el WTI cayó un 1.7.

El peso mexicano se debilitó frente al dólar, en una jornada marcada por los ajustes en las expectativas del recorte de tasas de interés en Estados Unidos, del avance diplomático, mas no un acuerdo definitivo para la paz en Ucrania, y a la espera del Simposio de Jackson Hole, que reúne a los principales banqueros centrales del mundo.

La divisa mexicana registró una depreciación diaria de 0.21 por ciento, a 18.7807 pesos por dólar spot, en línea con la fortaleza de la divisa estadunidense.

Según datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.8300 unidades y un mínimo de 18.7580.