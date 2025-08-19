El plan estratégico 2025-2035 de la petrolera y reducir los niveles de deuda generan expectativa en la firma
Martes 19 de agosto de 2025, p. 17
Moody's abrió la puerta para revisar al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) –que actualmente tiene en B3, una nota que se considera alta especulativa– como respuesta al Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 anunciado a principios de este mes por la petrolera y la Secretaría de Energía.
Así como lo hizo Fitch el 22 de julio, cuando adelantó que consideraba elevar la calificación de la empresa y lo concretó el 1º de agosto, ahora otra de las grandes firmas de riesgo evalúa mejorar el perfil crediticio de la principal empresa pública de México.
Moody’s explicó que la revisión responde al plan arriba citado y a la información adicional publicada sobre el proyecto para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por liquidar.
Expuso que Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, están ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a la petrolera a través de la estructura P-CAP de 12 mil millones y financiará parcialmente inversiones en el negocio upstream a través del Fondo de Inversión que se planea con Banobras.
Recordó que se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual Moody’s concluirá su revisión de calificación.
“Se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado”, dijo.
La revisión de la calificadora también refleja su expectativa de que el gobierno y Pemex anuncien, dentro de los próximos dos meses, un plan para abordar las amortizaciones que vencen al menos en 2026 y 2027.
“Las calificaciones en revisión para mejora reflejan un compromiso más firme de la actual administración del gobierno de México para apoyar a Pemex de lo previsto”, reiteró.
Señaló que el gobierno se comprometió a realizar futuras aportaciones similares a capital mediante una estructura de transferencia de riesgos para Pemex, lo que resultó en una mejora del calendario de amortización de deuda y el perfil de liquidez de la compañía.
Asimismo, propuso un fondo de inversión, que se espera ayude a financiar parte de las necesidades de inversión de la petrolera con el objetivo de revertir la caída de la producción en los próximos dos a tres años, afirmó Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de crédito de Moody's.
En el análisis, la especialista destacó que la revisión de las calificaciones se centrará en la ejecución exitosa de las operaciones propuestas, incluyendo en qué medida tanto el gobierno como Pemex logran mejoras en la estructura de capital y la posición de liquidez de la empresa.
“Como parte de esta evaluación, también evaluaremos si el fondo de inversión está estructurado de manera que atraiga eficazmente la participación del sector privado y respalde el nivel de inversión que Pemex requiere”, comentó.