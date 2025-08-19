Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 17

Moody's abrió la puerta para revisar al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) –que actualmente tiene en B3, una nota que se considera alta especulativa– como respuesta al Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 anunciado a principios de este mes por la petrolera y la Secretaría de Energía.

Así como lo hizo Fitch el 22 de julio, cuando adelantó que consideraba elevar la calificación de la empresa y lo concretó el 1º de agosto, ahora otra de las grandes firmas de riesgo evalúa mejorar el perfil crediticio de la principal empresa pública de México.

Moody’s explicó que la revisión responde al plan arriba citado y a la información adicional publicada sobre el proyecto para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por liquidar.

Expuso que Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, están ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a la petrolera a través de la estructura P-CAP de 12 mil millones y financiará parcialmente inversiones en el negocio upstream a través del Fondo de Inversión que se planea con Banobras.

Recordó que se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual Moody’s concluirá su revisión de calificación.

“Se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado”, dijo.