Martes 19 de agosto de 2025, p. 16

Roberto Lazzeri Montaño asumió ayer la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia enfatizó que el funcionario tiene el compromiso de posicionar a Nafin y a Bancomext como actores claves en el cumplimiento de los objetivos del Plan México, a fin de contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.

El nuevo titular de los bancos de fomento ocupó desde julio de 2023 la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público y antes fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en la misma dependencia, a la que ingresó en 2020, cuando la presidía Arturo Herrera.