Roberto Lazzeri Montaño asumió ayer la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia enfatizó que el funcionario tiene el compromiso de posicionar a Nafin y a Bancomext como actores claves en el cumplimiento de los objetivos del Plan México, a fin de contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.
El nuevo titular de los bancos de fomento ocupó desde julio de 2023 la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público y antes fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en la misma dependencia, a la que ingresó en 2020, cuando la presidía Arturo Herrera.
Lazzeri Montaño inició su carrera en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), administrando el portafolio de deuda pública local.
El economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas llega a dirigir una Nafin que hasta el 30 de junio de 2025 no era rentable. La institución financiera reportó una pérdida de 2 mil 506 millones de pesos en sus más recientes informes financieros.
Bancomext está en otra situación, pues hasta el mismo periodo tuvo ganancias por 672 millones de pesos.