▲ En vez de jugar, hay pequeños que deben trabajar a muy corta edad para ayudar a la familia. Foto Roberto García Ortiz

Martes 19 de agosto de 2025, p. 16

La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de cada cuatro no lograrán superarla en la edad adulta, expuso el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

La asociación civil detalló que entre 2016 y 2024, la cifra de niñas y niños de cero a cinco años con carencias disminuyó de 61.1 a 49.1 por ciento, lo que representa una reducción de 12 puntos porcentuales, en línea con la merma histórica de la pobreza por ingresos registrada en la mayoría de la población.

Sin embargo, pese al avance, en 2024 la pobreza infantil superó en casi 14 puntos porcentuales a la del resto de la población en el país (35.4 por ciento), una situación que priva a las infancias de una vida digna, destacó el CEEY en su informe: uno de cada dos niños de cinco años o menos vive en pobreza por ingresos.

“Este panorama es más preocupante si se consideran los datos del Informe de movilidad social en México 2025 del CEEY, que revelan que 73 de cada 100 personas nacidas en el 20 por ciento de hogares con menos recursos económicos no logran superar la pobreza por ingresos en la edad adulta”, apuntó la organización.

El cálculo, que fue elaborado por el CEEY con base en la medición de pobreza publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que la reducción fue menor que la observada en la población general, donde la pobreza por ingresos pasó de 50.8 por ciento en 2016 a 35.4 por ciento en 2024.

Esto significa que, pese a los avances, en 2024, la pobreza infantil superó en casi 14 puntos porcentuales a la del resto de la población, mientras en 2016 la brecha era de casi 10 puntos porcentuales.