Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 5

El Centro de la Imagen (CI) resguarda el fondo documental del extinto Consejo Mexicano de Fotografía (CMF), que estuvo activo desde 1976 hasta los años 90. De las 761 personas cuya obra se incluye en el denominado Fondo CMF, 158 son mujeres, es decir, 20.7 por ciento, señala Karen Cordero, historiadora del arte y autora de Mujeres, género y feminismos. Este libro es el segundo de la colección Lecturas al Acervo del Centro de la Imagen. El primero, a cargo de Rebeca Monroy Nasr, estuvo dedicado al Fondo CMF.

Son fotógrafas que provienen de alrededor de 28 países, ya que el CMF realizó varias ediciones del Coloquio Latinoamericano de Fotografía, por lo que mucho del material de las exposiciones y actividades se quedó en el acervo del Fondo.

Más allá de eso, a Cordero le interesó ver “cómo era el discurso de la obra de estas mujeres artistas, en particular, el manejo del tema del cuerpo. También quise saber en qué medida el Fondo reflejaba el proceso de concientización social y política de las mujeres a partir de 1970. Sobre todo en sus inicios, el CMF estuvo muy orientado hacia la fotografía como herramienta de conciencia social. Cuando surge el CMF es un momento de mucho movimiento político en América Latina, de las dictaduras y de la izquierda tanto en México como en otros países. El trabajo del CMF está imbricado con todas estas luchas sociales y la idea de la fotografía como herramienta política”.

La creación del CMF también coincide con el surgimiento del movimiento feminista en México. “Varias fotógrafas en el CMF están muy involucradas con el feminismo, como es el caso de Yolanda Andrade y Lourdes Almeida”, anota Cordero. Sin embargo, en los documentos del Fondo “prácticamente no se aborda el tema de género y feminismo, aunque sí un poco más el movimiento gay de este momento”.

Aunque la problemática de las mujeres y su concientización no están presentes en los documentos, “al revisar las fotografías encontré muchos elementos que hablan de esta nueva conciencia, de otras formas de concebir el cuerpo, de representar a las mujeres y sus actividades. A partir de eso creé un guion que habla de algunas de estas categorías de representación y autorrepresentación”.