Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30
Un niño de 11 años falleció al de ser arrastrado por la corriente de un río en la comunidad de San Francisco de Ocotán, municipio de Mezquital, Durango; es la primera muerte que se confirma a causa de las lluvias en la entidad, informaron autoridades locales.
Mientras, en el estado de Jalisco, una niña de 9 años es la octava víctima mortal por el temporal de lluvias en el estado al ser llevada por la corriente de un arroyo que su padre intentó cruzar cuando circulaban en una motocicleta en el poblado de Rincón de los Molinos, en Atotonilco el Alto. El hombre logró sobrevivir.
Buscan a joven llevada por la corriente el 14 de julio
Otro caso reportado a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales en el estado de Jalisco, es el de Vanessa Elizabeth Espino Estrada, quien el 14 de julio fue llevada por la crecida de un afluente cuando circulaba en su motocicleta en la colonia La Martinica. Has-ta ayer su cuerpo no había sido localizado.
El sábado reciente, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, declaró que los padres de la joven le pidieron suspender la búsqueda; sin embargo, esta declaración fue desmentida por la familia de la adolescente.
Los aguaceros de los últimos días en la sierra de Durango incrementaron el caudal de arroyos y ríos, principalmente en la zona indígena del Mezquital, donde el agua que desciende de las partes altas y alimenta el afluente del mismo nombre ha causado una crecida significativa.
Fue precisamente este incremento en el nivel de agua el que arrastró al menor de 11 años, cuyo cuerpo fue localizado ayer, tres días después de ser reportado como desaparecido, por elementos de Protección Civil del municipio de Durango, a casi 10 kilómetros de distancia del lugar de donde fue visto por última vez.
La Comisión Nacional del Agua local indicó que el estado presenta un superávit de lluvias del 3 por ciento en lo que va del año, sin incluir las precipitaciones de agosto.
En ese contexto, el sábado alrededor de las 16 horas, en Atotonilco el Alto, una menor de 9 años y su padre fueron arrastrados por la corriente de un río que derribó la motocicleta en la que viajaban; dos horas después la unidad municipal de Protección Civil de Guadalajara rescató el cuerpo de la niña a cinco metros de la orilla del cauce; estaba atorado en un árbol, según el reporte oficial.