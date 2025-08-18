Saúl Maldonado y Juan Carlos G. Partida

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30

Un niño de 11 años falleció al de ser arrastrado por la corriente de un río en la comunidad de San Francisco de Ocotán, municipio de Mezquital, Durango; es la primera muerte que se confirma a causa de las lluvias en la entidad, informaron autoridades locales.

Mientras, en el estado de Jalisco, una niña de 9 años es la octava víctima mortal por el temporal de lluvias en el estado al ser llevada por la corriente de un arroyo que su padre intentó cruzar cuando circulaban en una motocicleta en el poblado de Rincón de los Molinos, en Atotonilco el Alto. El hombre logró sobrevivir.

Buscan a joven llevada por la corriente el 14 de julio

Otro caso reportado a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales en el estado de Jalisco, es el de Vanessa Elizabeth Espino Estrada, quien el 14 de julio fue llevada por la crecida de un afluente cuando circulaba en su motocicleta en la colonia La Martinica. Has-ta ayer su cuerpo no había sido localizado.

El sábado reciente, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, declaró que los padres de la joven le pidieron suspender la búsqueda; sin embargo, esta declaración fue desmentida por la familia de la adolescente.