▲ El primer libro de Ildefonso Sánchez, Don José Rábano y Doña Nachi, fue publicado en 2015 y ya va por su cuarta edición. Foto Ricardo Montoya

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 4

Santiago de Anaya, Hgo., A sus 60 años, Ildefonso Sánchez Trujano no sólo ejerce de médico veterinario zootecnista, profesión en la que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que también es un apasionado escritor y promotor cultural. De origen hñähñu (otomí) y oriundo de la localidad de Cañada Chica, municipio de Actopan, ha dedicado buena parte de su vida a escribir y difundir obras literarias de autores indígenas del estado de Hidalgo, en especial del Valle del Mezquital.

Desde hace varios años, Sánchez Trujano vende sus libros y los de otros escritores otomíes en ferias patronales, gastronómicas y culturales, tanto en Hidalgo como en otras entidades del país. Su objetivo es claro: preservar y difundir la identidad y la memoria colectiva de las comunidades indígenas a través de la literatura.

Su primer libro, Don José Rábano y Doña Nachi, fue publicado en 2015 y ya va por su cuarta edición. La obra está inspirada en hechos reales ocurridos en su comunidad natal. Narra la historia de una mujer que vivió cómodamente en la Ciudad de México y, tras enamorarse de un indígena del Mezquital, abandonó todo para irse a vivir con él, enfrentando la dura realidad de la pobreza rural. Gracias al éxito de este libro, ha tenido la oportunidad de presentar sus obras en Colombia, Panamá y en dos ocasiones en California, Estados Unidos.

También es autor de El Tío Permanencio, obra inspirada en los caciques abusivos que dominaron durante décadas su comunidad, así como de El más burro del salón, en la que evoca sus experiencias escolares. Entre las anécdotas que recuerda y que incluyó en el libro, destacó que cuando cursaba el sexto año de primaria su maestro organizaba a los alumnos en tres filas: una para los que a criterio del docente eran los más inteligentes, otra para los regulares y la última para “los más burros. Y fue en esa fila donde siempre me tocaba, y hasta atrás”, cuenta entre risas.

En otras de sus obras recopila tradiciones, costumbres, leyendas y cuentos del Valle del Mezquital, con el fin de conservar la memoria oral y los saberes de las comunidades.

Un puesto lleno de historias

Durante la reciente Feria del Santhe (Ixtle), celebrada en la localidad de González Ortega, municipio de Santiago de Anaya, instaló con ayuda de su familia un pequeño puesto en el área de expositores artesanales. Allí ofreció títulos que difícilmente se encuentran en grandes librerías.