H

ace casi 50 años, cuando yo era un novel profesor de sociología en la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sucedió lo siguiente; lo recuerdo muy bien, aunque no tomé nota de ello y carezco de más detalles.

El acontecimiento se dio en un amplio salón de clases ocupado por más de 40 estudiantes del primer semestre de licenciatura. Un joven del grupo, al que soy incapaz de identificar por rostro y nombre, captó la atención de todos los presentes; en el entendido que desde el comienzo de mi docencia he buscado acercamiento con mis estudiantes, me gusta escucharles y preguntar, sobre todo cuando los veo inquietos, desorientados, molestos…

Palabras más, palabras menos, dijo el interesado: “Es que no me llama el derecho, estoy aquí por dar gusto a mis padres, como por obligación. Mi papá es abogado, mi mamá es egresada de esta facultad, mi hermano mayor estudió derecho, mi familia tiene un despacho de abogados, y ahora me ha tocado estudiar la carrera; pero no puedo, no quiero”. Lo veía disgustado, por decir lo menos. ¡Cuánto dolor!

Fui al grano: ¿Compañero, entonces, a qué le gustaría dedicarse? (pregunté ceremonioso, a la usanza de la facultad de derecho, hablándole de usted, aunque no tenía muchos años más que él, quizá 25 versus 18). No tardó en dar respuesta, espontáneamente dijo: “quiero ser torero” y el semblante le cambió. Seguramente, algunos de sus compañeros, él o yo, agregamos algo, pero eso no fue lo fundamental, tanto que no lo recuerdo. Lo importante vino después.

Aquella mañana salí inquieto de la clase, el asunto me pareció preocupante, digno de reflexión. Unas semanas antes, el miércoles 28 de enero de 1976, había salido publicado en el periódico Excélsior un espléndido artículo (todavía guardo el recorte, a casi 50 años) de Enrique Maza, quien, desde su columna, hizo aportaciones importantes para mi formación personal. El texto se titula Parábola. La audacia o el miedo de ser libres (página 6 y 8, por si alguien se interesa en localizarlo fácilmente). Y libertad y respeto es lo que demandaba a todas luces el aspirante a torero.

Ni tardo ni perezoso, tomé el periódico, acudí a la papelería cercana a casa e hice una fotocopia del artículo que, por supuesto, fue a dar a manos del estudiante. Al día siguiente (la clase era diaria, de lunes a sábado) llegué con el documento a la sesión, busqué un momento, y se lo entregué en público, con una simple observación: “Compañero, ojalá le sirvan las reflexiones de este escrito”. Y eso fue todo; después de un “gracias”, la clase siguió su curso.

Antes de continuar, me tomo la libertad de transcribir algunos párrafos del extenso texto de Enrique Maza, no tiene desperdicio, y sí gran vigencia. El autor expresa: “La seguridad corre el riesgo de ahogar al hombre… La libertad desplaza… Los caminos adquieren importancia. Y riesgo… La libertad está hecha para despertarnos. Para sacudirnos. No nos ofrece soluciones hechas, porque eso sería despreciar al hombre. La libertad es, en primer lugar, sobresalto… Hace nacer al hombre en su interioridad… Hay quienes tienen miedo de la libertad… La libertad es el riesgo de los caminos abiertos… Y la gente con miedo pierde el control de sí misma… El miedo encadena… Hay muchos que prefieren su cárcel; porque para ser libre se precisa mucha audacia… La libertad es ser con horizonte… Donde el hombre sea aplastado, donde quiera que haya opresión, ese será el lugar del combate para la libertad”.