Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 10

“Quisiera saber cuándo terminará este calvario que estoy sufriendo por todos las mentiras que este hombre, Simón Levy, está diciendo de mí. Ya estoy muy enferma… ya publicó hasta mi dirección”, dice en una nota de su puño y letra Emma Yolanda Santos González a su abogado, Eduardo Fuentes Celestrín, luego de seis años de denuncias civiles, penales, juicios, amparos y dos órdenes de aprehensión sin cumplir contra el ex subsecretario de Turismo de México.

Postrada en su cama por diversas enfermedades y la presión emocional que ha sufrido, el caso de la adulta mayor, Emma Yolanda de 70 años, se hizo viral luego de la difusión de un video donde se observa a Simón Levy Dabbah, patear la puerta de su departamento y amenazarla de muerte en noviembre de 2021.

El enfrentamiento se remonta a julio de 2019, cuando Emma Yolanda inició un procedimiento de ejecución de cumplimiento de convenio en la construcción de un edificio en la calle Campos Elíseos 113 en Polanco, por la vía de apremio contra Simón Levy, por el que fue condenado.

“Abre la puerta, te voy a matar hija de tu puta madre, pinche anciana loca. Si no quitas la demanda, te voy a matar, ya te lo dije. Emma, abre puta, perra, te voy a putear pinche vieja, ya sabes que a mí me la pelas pinche vieja ruca. Vives sola como perra, te voy a matar, no sabes con quién te estás metiendo”, le gritó según consta en el video viral.

Desde entonces, este caso judicial ha ido creciendo no sólo en México, sino también en Estados Unidos, donde Levy Dabbah radica; concretamente en San Diego, California, hasta donde los litigios se han extendido. La Interpol acaba de emitir ficha roja de búsqueda y captura.

Impunidad y protección

La polémica persigue a Simón Levy, quien ha sido exhibido por sus mentiras en temas de política nacional e internacional. La impunidad y protección de algunas autoridades mexicanas le han permitido al ex funcionario viajar a México sin ser detenido, afirma en entrevista Eduardo Fuentes, abogado y cuñado de la víctima, quien también lo define como “un mentiroso, mitómano y enfermo mental”.

–¿Simón Levy ya debería estar en la cárcel? ¿Hay protección de las autoridades mexicanas?

–Claro, hay filtraciones en la fiscalía porque él se entera de todo. Me gustaría decirte que por parte de fulano, zutano o mengano. No entiendo. Pero con la ficha de Interpol ya no va a poder viajar. Ojalá venga y enfrente sus procesos. Esto no es político, es un problema entre dos particulares”.

La Jornada ha tenido acceso al grueso expediente de los litigios contra el ex funcionario. El abogado de Emma Santos, publicó hoy toda la documentación en la página www.lasmentirasdesimonlevy.com para ofrecer al público la oportunidad de conocer y transparentar los procesos judiciales aún vigentes.

Las trampas

Por primera vez, Eduardo Fuentes ofrece una entrevista sobre el caso: “Lo hago porque Emma Santos es propensa a un infarto cerebral o a un derrame por las presiones que tiene. Ella vive en un constante terror. Obviamente voy a presentar también una denuncia por la violencia que sigue ejerciendo en contra de una adulta mayor. Voy a pedir que la representación social se traslade a donde está Emma, porque está muy delicada de salud. Me preocupa”.

Esta historia empieza cuando Simón Levy llega a rentar un inmueble: “Mi suegro se lo había donado hace 40 años a mi cuñada, Emma Yolanda. Simón le propuso en ese entonces, a quien le decía “Emmita”, construir un edificio: “Cuando Emma me consulta le digo que me parece muy bien, hagamos cuatro departamentos iguales. Adelante”.

Empieza la construcción del edificio y su cuñado le advierte que Simón Levy tenía 1.3 y la otra parte .70: “Él se construyó más a pesar de que estaba escrito que eran partes iguales. Él propuso firmar un convenio de mediación donde yo reconozco que le tengo que construir a Emma 273 metros más”.

Luego dice que se comprometió a obtener las licencias y a pagar la obra y no cumplió: “Siempre anteponía lo del presidente Andrés Manuel López Obrador, le decía a todo mundo que iba con el presidente a Palacio Nacional.

“Pero llegó un momento en el que dije: hasta aquí. Conozco a muchos miembros de su comunidad (judía) a los cuales estafó. Yo empecé a sospechar. Ya había sido publico lo de “Corredor Reforma” que salió mal, fue algo que nunca logró”, añade.

Fue entonces cuando interpuso una demanda por “incumplimiento del convenio de mediación”. Simón Levy llevaba viviendo un año en ese edificio, mientras los propietarios seguían pagando los servicios. Luego, decidieron vender los de-partamentos, pero se requerían los permisos. “Y él me decía: es que el arquitecto no me los ha dado”.

Estuve seis meses insistiendo en quién era el arquitecto”, quien resultó ser Isaac Abadí: “me cuenta que le dio de comer y le pagó la uni-versidad. Me dijo, con una pena, que Simón Levy lo tiene denunciado y no le pagó el edificio. Aquí está la denuncia”.