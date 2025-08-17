Jared Laureles

A tres días de que concluya el proceso de inscripción, al menos 20 personas se han registrado o han sido postuladas como aspirantes para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes al cargo.

El número se ha incrementado ligeramente desde que arrancó el registro el miércoles pasado cuando se apuntaron seis personas, y en los últimos tres días se sumaron 14 más, según el micrositio que la Secretaría de Gobernación habilitó para seleccionar los perfiles.

Además de María Sol Berenice Salgado Ambros, ex comisionada de búsqueda en el estado de México y ex primer fiscal de desaparición en la entidad, se inscribió Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, asesor jurídico e investigador criminal privado. Ambos figuraron entre los 15 finalistas del proceso de 2023.

También fueron postulados perfiles ciudadanos como José Carlos Castro Gurrola, quien busca a su esposa y dos hijas, desaparecidas en Veracruz en 2011. Actualmente es representante de la Plataforma Nacional de Víctimas. Igualmente, aparece Charlin Unger Boner, cuyo hijo desapareció en Sonora en 2019, y Consuelo Salas Martínez, madre de Victoria Salas, joven asesinada en 2017, así como Mayra Gózales Ángeles, hermana de una víctima de feminicidio.

En el registro también están Luis Javier Cervantes y Leobardo Aguilera Orihuela, ex titulares de las comisiones estatales de búsqueda de personas en Puebla y San Luis Potosí, respectivamente.