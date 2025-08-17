De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 8

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que repensar a la máxima casa de estudios requiere no sólo de las autoridades escolares, sino de la participación de toda la comunidad para definir una “agenda sólida” de una reforma universitaria que responda de manera efectiva a las necesidades del país, los desafíos tecnológicos y el entorno internacional.

Al inaugurar el seminario especializado “Universidad y Reforma. Una constante histórica”, organizado por la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, el rector reiteró que repensar la institución es una tarea que todos deben asumir, ya que no se trata sólo de revisar el marco institucional o las formas de gobierno, sino de todo el quehacer universitario.

Este seminario, abundó, busca que la comunidad reflexionen sobre lo que ha sido la UNAM, desde sus antecedentes coloniales, pasando por los avatares del siglo XIX, hasta su restablecimiento en 1910 y los debates que la han acompañado en este primer cuarto del siglo XXI.