De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 8

Luego de tres años de precipitaciones por debajo del promedio, las intensas lluvias registradas en lo que va del año permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país, que están por arriba de 50 por ciento de su capacidad, lo que fortalece la disponibilidad de agua para garantizar el abasto a la población.

Incluso, el Sistema Cutzamala que abastece de agua al valle de México, aumentó 28 por ciento, en comparación con el mismo mes del año anterior. Actualmente, las tres presas que lo conforman, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, se ubican 64.8 por ciento de almacenamiento, lo que representa un volumen de 506.79 millones de metros cúbicos.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el promedio nacional pasó de 44 por ciento a principios de junio a 50 por ciento el 11 de agosto, equivalente a un total 63 mil 29 millones de metros cúbicos en las 210 presas nacionales.