Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 7

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP) analiza emplazar a huelga por “las constantes violaciones” al contrato colectivo (CCT) y el intento de fijar condiciones “unilaterales” por parte del patronato, que calificaron como “lesivas” para los mil 900 empleados de la institución prendaria.

El dirigente sindical Arturo Zayún González señaló que mientras la nueva administración mantiene privilegios para un pequeño grupo de personal de confianza con salarios, bonos y viáticos de hasta 500 mil pesos mensuales, los trabajadores reciben bajos salarios, sufren acoso laboral y violaciones a sus derechos.

Recordó que durante tres años congelaron sus sueldos, hecho que contrasta “con su condición financiera boyante, producto del incremento del precio del oro, y el bajo porcentaje de distribución de sus remanentes al sector social”.