Domingo 17 de agosto de 2025

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ratificó durante la sesión de pleno del miércoles, que no se contratará a jueces ni magistrados que hayan perdido la elección judicial, por lo que 85 juzgados y tribunales tendrán como titulares a secretarios de acuerdos.

En ese contexto, la consejera Lilia Mónica López Benítez desistió de renunciar y retornar a su cargo de magistrada, plaza en la que permanecerá hasta 2027, cuando se realice la nueva elección judicial, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Participantes en la reunión de pleno refirieron que la lista de adscripciones de titulares o suplentes para los cargos de jueces y magistrados no debe ser asignada a quienes decidieron concursar para que su permanencia en el Poder Judicial fuera ratificada en las urnas el pasado 1º de junio, y de esa manera se confirmó el desechamiento de la propuesta presentada por la Comisión de Adscripciones.