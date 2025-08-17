De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 5

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE) publicó, en la sección de “Los más buscados” de su página web, el requerimiento de información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, “por delitos contra Estados Unidos”.

En el anuncio se ofrece “hasta USD $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena” de Iván Archivaldo “alias Tocayo, Chapito”, quien es originario de Culiacán, Sinaloa, junto a la descripción de sus rasgos físicos y el teléfono para comunicarse con el ICE.

Asimismo, el anuncio fue publicado en la cuenta de X de la institución estadunidense, donde además se advierte: “Él y sus hermanos se apoderaron de la facción de El Chapo del cártel de Sinaloa y, a pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”.

Iván Archivaldo es hijo de María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de El Chapo, y junto con uno de sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, asumió el control del grupo criminal tras las detenciones de sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de la segunda esposa de Guzmán Loera, Griselda López Pérez.