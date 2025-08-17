De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró ayer el Centro Libre para las Mujeres de Calakmul, en Campeche, y destacó ahí las políticas que impulsa su gobierno para garantizar la igualdad sustantiva y acabar con la violencia de género en el país.

Acompañada por la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, recalcó en ese centro, que se localiza en la población de Xpujil, que el objetivo es que las mujeres alcancen su derecho a ser libres.

Expuso que cuando asumió la presidencia de la República, y expresó que no llegaba sola, sino todas las mujeres mexicanas, no fue sólo una expresión, sino el objetivo de trabajar para reconocer y hacer visibles los derechos femeninos, entre ellos el de pensar “ lo que queramos “ y “ la libertad de decidir por nosotras, mismas “, destacó.

La Presidenta recorrió previo a la ceremonia de inauguración puestos de artesanías en el poblado y recibió muestras de afecto. Ya en el Centro Libre para las Mujeres, la consejera jurídica del mismo, Karina Guadalupe Cohuo, le expresó estar muy orgullosa de que gobierne México.

“Representa mucho los sueños de mi abuela, de mi madre, incluso hasta los de mi hija”, le señaló a punto de las lágrimas y tuvo que interrumpir su discurso por la emoción.

La mandataria fue hasta ella y la abrazó, entre aplausos de las asistentes y ya en su turno, insistió en que no se trata sólo del hecho de qué llegó una mujer a la presidencia de la República, lo que en sí es importante, “sino que además, modifiquemos, hagamos prevención para evitar las violencias, pero también nos reconozcamos y nos sintamos siempre orgullosas de ser mujeres”.