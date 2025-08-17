Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 21

Moroleón, Gto., La construcción del acueducto de la presa Solís que surtirá de agua a cinco municipios de Guanajuato no será cancelada y tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, en respuesta a los ocho alcaldes de Jalisco que exigen suspender la obra.

“El proyecto va, platiqué el tema con la mandataria, y hay todo el respaldo”, señaló. Adelantó que incluso está programada una visita a las zonas por donde pasará el canal; asistirá personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal.

El pasado jueves, ocho ediles de demarcaciones jaliscienses, ubicadas en la ribera del Lago de Chapala, firmaron un manifiesto para solicitar a la Conagua reconsiderar el proyecto, pues advirtieron que será en detrimento del envío de agua que se hace desde ese embalse al lago (por trasvases) y afectará a por lo menos 60 por ciento de la población del área metropolitana de Guadalajara.

En rueda de prensa conjunta, pidieron al gobierno federal respetar los decretos que otorgan los derechos de agua a favor del humedal, clasificado sitio Ramsar (de importancia internacional para su conservación y uso racional).

El documento fue firmado por la alcaldesa de Ocotlán, Deysi Nallely Ángel Hernández (MC); los de Chapala, Alejandro Aguirre (PAN); Poncitlán, Arturo Israel Ascencio Gómez (MC); Jocotepec, Hugo David García (Futuro); Jamay, César Celestino Molina (MC); La Barca, Ricardo Hernández (PRI); Tizapán el Alto, Santiago Coronado (PRI), y de Tuxcueca, Juan Diego Fonseca (MC).