Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 20

Mexicali, BC., Un incendio forestal en la Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, que comenzó el 11 de agosto, ha dañado mil 100 hectáreas de vegetación, de acuerdo con datos del gobierno estatal y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Debido a que la conflagración se ubica en el complejo San Pedro Mártir, de manera preventiva se limitó el acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

Se trata de una cordillera boscosa donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional y existen ecosistemas únicos, con plantas endémicas y coníferas, además de especies como el borrego cimarrón y el cóndor de California.

El incendio se controló de manera total en el área de La Tasajera 1 y lleva un avance de 90 por ciento en La Tasajera 2.

Mientras, en la rama de La Encantada 401 hectáreas han sido afectadas, y se cuenta con una liquidación de 80 por ciento; en las 700 hectáreas de la rama Santa Rosa se reporta apenas 20 por ciento de control y 10 por ciento de liquidación.

Ayer se informó que el trabajo operativo se mantiene en los tres frentes para consolidar líneas y enfriar puntos calientes; mientras, las acciones se centraron en el enfriamiento de perímetros en Tasajera 2, así como en reforzar con más personal la ampliación de líneas de control y contener los flancos activos.