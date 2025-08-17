Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 15

En los primeros siete meses de 2025, los ahorros gestionados por las administradoras de fondos para el retiro (Afore) tuvieron rendimientos sin precedente, aunque los retiros por desempleo también observaron niveles no vistos, según datos oficiales.

Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que entre enero y julio, las 10 Afore que operan en el país obtuvieron plusvalías para los trabajadores por 608 mil 500 millones de pesos, 169 por ciento más que el monto reportado en igual lapso del año pasado, que fue de 225 mil 900 millones de pesos.

El dato de los primeros siete meses del año no sólo es superior a los rendimientos acumulados que obtuvieron para los trabajadores las administradoras al cierre de 2024, cuando se ubicaron en 556 mil 700 millones de pesos, sino que se trata de la mayor cifra desde que se tiene registro.

No obstante, datos del organismo regulador también indican que en enero-julio los retiros por desempleo de las Afore sumaron 21 mil 800 millones de pesos, dato que también se trata de un máximo histórico, pues es superior en 17.6 por ciento frente al mismo periodo de 2024.

Sólo en el séptimo mes, los retiros por desempleo ascendieron a 3 mil 582 millones de pesos, cifra que mostró un aumento de 19.1 por ciento en términos nominales respecto a igual lapso de 2024.

Coopel se ubicó como la Afore con el mayor monto de retiros por desempleo en julio, pues fue de 748 millones de pesos. Detrás, Azteca reportó un total de 634 millones, mientras Banamex se ubicó en el tercer lugar, con 540 millones de pesos.

Sólo en julio, los rendimientos del ahorro para el retiro de los trabajadores fueron de 74 mil 300 millones de pesos. Es el tercer mes consecutivo con comportamiento positivo, luego de que en abril la Consar reportó minusvalías por 31 mil 600 millones.