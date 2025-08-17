Economía
Ver día anteriorDomingo 17 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/17. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Para tomar en cuenta/
A nterior
S iguiente
 
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 14

En la semana que inicia se darán a conocer reportes de la industria manufacturera, ventas minoristas e inflación, entre otros.

México

Lunes 18

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de junio.

Martes 19

El Inegi difundirá el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de julio.

Miércoles 20

El Inegi divulgará datos de la industria minerometalúrgica de junio, programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de junio.

Jueves 21

El Inegi publicará las encuestas de servicios y empresas comerciales de junio. El Banco de México (BdeM) dará a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 7 de agosto.

Viernes 22

El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de agosto, el Indicador Global de la Actividad Económica de junio y cifras revisadas del producto interno bruto del segundo trimestre.

Estados Unidos

Miércoles 20

Se darán a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 30 de julio y solicitudes de hipoteca de agosto.

Jueves 21

Se publicará el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia de agosto.

Fuentes: Inegi, BdeM y Monex

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto