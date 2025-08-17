Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 14

En la semana que inicia se darán a conocer reportes de la industria manufacturera, ventas minoristas e inflación, entre otros.

México

Lunes 18

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de junio.

Martes 19

El Inegi difundirá el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de julio.

Miércoles 20

El Inegi divulgará datos de la industria minerometalúrgica de junio, programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de junio.

Jueves 21

El Inegi publicará las encuestas de servicios y empresas comerciales de junio. El Banco de México (BdeM) dará a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 7 de agosto.