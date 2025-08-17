Domingo 17 de agosto de 2025, p. 14
En la semana que inicia se darán a conocer reportes de la industria manufacturera, ventas minoristas e inflación, entre otros.
México
Lunes 18
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera de junio.
Martes 19
El Inegi difundirá el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de julio.
Miércoles 20
El Inegi divulgará datos de la industria minerometalúrgica de junio, programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de junio.
Jueves 21
El Inegi publicará las encuestas de servicios y empresas comerciales de junio. El Banco de México (BdeM) dará a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 7 de agosto.
Viernes 22
El Inegi reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de agosto, el Indicador Global de la Actividad Económica de junio y cifras revisadas del producto interno bruto del segundo trimestre.
Estados Unidos
Miércoles 20
Se darán a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del 30 de julio y solicitudes de hipoteca de agosto.
Jueves 21
Se publicará el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia de agosto.
Fuentes: Inegi, BdeM y Monex