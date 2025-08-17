▲ El propósito de este incremento es que el país cuente con soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones. Foto Yazmín Ortega Cortés

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 14

La producción de gasolinas y diésel de Petróleos Mexicanos (Pemex) observó en el segundo trimestre un avance significativo frente a igual lapso de 2024, mientras las importaciones de estos dos petrolíferos se redujeron visiblemente, de acuerdo con datos de la empresa pública.

En abril-junio de 2025, la petrolera estatal elaboró en promedio 351 mil barriles diarios de gasolinas, esto es, un aumento de 25.20 por ciento frente a los 280 mil reportados en el mismo periodo.

El avance en la producción del carburante automotriz en el segundo trimestre también se observó respecto al dato de enero-marzo, cuando Pemex reportó un promedio de 318 mil barriles diarios, lo que representó un aumento de 10.45 por ciento.

La elaboración de diésel en las refinerías de Pemex se ubicó en 209 mil barriles diarios en abril-junio, dato que mostró un aumento de 23.16 por ciento frente a igual lapso de 2024. En comparación con los 167 mil barriles diarios reportados en enero-marzo de este año, el dato más reciente mostró un avance de 24.77 por ciento.

Desde 2019, la empresa pública ha puesto en marcha la rehabilitación de seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, con el fin de aumentar la producción de combustibles y reducir la de combustóleo. Aunado a ello, se ha comenzado a sumar la producción de la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Datos de la petrolera indican que en 2024 la producción de petrolíferos creció cerca de 46 por ciento frente al nivel reportado en 2019.