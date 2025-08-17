M

e preguntan las razones por las que mi curso optativo no se llama solamente Economía Energética, sino Economía Política de los Energéticos y del Desastre Climático. Abono un poco sobre lo primero; en otro momento comentaremos el carácter desastroso del cambio climático.

Esta semana dio inicio mi curso Fundamentos de Economía Política. Estudiantes de primer ingreso a la licenciatura en nuestra querida UNAM: ¡gran orgullo recibirlos! Les propongo mi curso optativo, en continuidad con mi curso básico. Propongo introducirnos en la concepción fundante de Aristóteles: polis, y con ello recoger su visión global sobre las formas en que la sociedad garantiza no sólo vivir, sino vivir bien. Lo indica cuando urge una adecuada rematística, una adecuada adquisición.

Y en ese contexto les propongo ingresar a identificar las tendencias de larga duración, como sugiere Fernando Braudel. Así, nos ayudamos de la primigenia concepción de Quesnay sobre la reproducción social y el producto neto; la brillante visión de Adam Smith sobre los trabajos productivo e improductivo, la potencialidad del primero y la acumulación de capital. Asimismo, la aguda duda de Roberto Malthus sobre la evolución desigual del crecimiento de la población y de su capacidad de manutención. También de la suspicaz perspectiva de David Ricardo sobre los costos diferenciales de los productos de la explotación de recursos naturales. Y la continuidad, pero también la ruptura de Karl Marx con estos clásicos.

Sí, propongo una inmersión inicial pero cuidadosa en el aparato conceptual clásico y su crítica en Marx. De ahí –les indico– entraremos cuando lo deseen al análisis de lo energético. Tremendo reto, tremenda responsabilidad; por lo demás, fascinante y apasionante por la exigencia de justicia que supone la desigual explotación, producción y apropiación de los energéticos y de sus rentas. Y la desigual responsabilidad de sus daños, de sus emisiones de gases de efecto invernadero por el trabajo especulativo.

¿Qué hacer frente a todo esto y la alentadora perspectiva teórica clásica y su crítica en Marx? ¡Generar producto neto, gritan los fisiócratas! ¡Limitar ese crecimiento poblacional, gritan los malthusianos vulgares! ¡Agradecer a Dios las desgracias, alegan los cínicos! ¡Nada dicen rentistas, parásitos y especuladores!