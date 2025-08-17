De la Redacción

“Este hombre, (Andrés)Manuel López Obrador (ex presidente mexicano), sacó a 13 millones de personas de la pobreza en México. Yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza”, escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro. Aliado del ex mandatario de México, Petro le manifestó su apoyo en diversas oportunidades. Una de ellas fue cuando López Obrador presentó su último informe en el Zócalo, en 2024. En aquella ocasión, el colombiano compartió el video de ese acto en México y destacó que le gustaría terminar su gestión igual que su homólogo: “El día que salga definitivamente de este palacio frío, espero, en vez de salir triste, como anteriores gobernantes, ir a la plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene, hacer mi balance final. Terminar en medio del pueblo”.