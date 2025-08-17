Economía
Ver día anteriorDomingo 17 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/17. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Petro elogia resultados de López Obrador/
A nterior
S iguiente
 
Petro elogia resultados de López Obrador
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 13

“Este hombre, (Andrés)Manuel López Obrador (ex presidente mexicano), sacó a 13 millones de personas de la pobreza en México. Yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza”, escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro. Aliado del ex mandatario de México, Petro le manifestó su apoyo en diversas oportunidades. Una de ellas fue cuando López Obrador presentó su último informe en el Zócalo, en 2024. En aquella ocasión, el colombiano compartió el video de ese acto en México y destacó que le gustaría terminar su gestión igual que su homólogo: “El día que salga definitivamente de este palacio frío, espero, en vez de salir triste, como anteriores gobernantes, ir a la plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene, hacer mi balance final. Terminar en medio del pueblo”.

A nterior
S iguiente