La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 5

Tijuana, BC., La filial estadunidense del Fondo de Cultura Económica (FCE) en San Diego, California, cerró sus puertas por decisión del gobierno federal de México ante la drástica reducción en las ventas de libros físicos en aquel país durante los últimos años.

Así lo aclaró Ezra Alcázar, gerente de Vinculación Internacional de esa casa editorial tras el revuelo que han generado en redes sociales las imágenes de cajas con cientos de ejemplares colocadas en el estacionamiento del departamento del Sheriff del Condado de San Diego, donde el público podía tomarlos libremente.

Las instalaciones del FCE en aquella ciudad, ubicadas en Verus Street, funcionaron desde 1990 como centro de distribución. Durante los últimos seis meses, miles de libros fueron redistribuidos entre instituciones, consulados y organizaciones civiles de ambos lados de la frontera, aclaró el funcionario.

Al respecto, la casa editorial del Estado mexicano informó ayer en un comunicado que el cierre de esas oficinas “implicó disponer de 90 mil 400 ejemplares”, los cuales “no fueron destruidos ni abandonados, sino donados a 27 instituciones y asociaciones civiles de Estados Unidos y a cinco en México”.

Detalló que 70 mil fueron donados a la San Diego Country Library para fortalecer el acervo de sus 33 sucursales, bibliotecas móviles y programas de reingreso social en cárceles y centro de detención.

“De esa cantidad, ya se han entregado 63 mil ejemplares a la comunidad” y los 7 mil restantes están “almacenados temporalmente en un estacionamiento, en espera de ser rempacados y redistribuidos durante la próxima semana”, se especifica en el documento, en el que además se asegura que la información que circula en redes “es incompleta y, en ocasiones, alarmista”.