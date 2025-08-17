Recibieron cheques de entre 5 mil y 25 mil pesos, según el daño a sus casas
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 24
El Gobierno de la Ciudad de México entregó ayer apoyos económicos por poco más de 18 millones de pesos a las familias afectadas por las lluvias de la última semana en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.
Los beneficiados recibieron cheques de entre 5 mil y 25 mil pesos, según el nivel del daño en sus casas, en tres actos en los que la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, anunció que además se hará una revisión de la red drenaje de las colonias afectadas y realizar las reparaciones que sean necesarias, como medida de prevención para evitar más inundaciones.
En Venustiano Carranza, explicó que para tal efecto se echará mano del equipo recién adquirido, el cual por medio de un robot monitorea el estado de la tubería sin tener que realizar excavaciones; además, se realizarán obras como la construcción de colectores.
Otra de las medidas de prevención, informó por su lado el secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, tiene que ver con un acuerdo al que se llegó con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de México, para adecuar el Protocolo Conjunto de Operación Metropolitana del Drenaje para incrementar de 2 a 20 por ciento la capacidad de infiltración de líquido del Gran Canal al Túnel Emisor Oriente.
Asimismo, el funcionario agregó que se trabaja en impulsar una nueva planta de bombeo en la confluencia del Gran Canal con el Río de los Remedios, en una obra que se está planeando en conjunto con la entidad mexiquense.
En cuanto a los apoyos económicos, se entregaron en total mil 343 cheques, 882 en Gustavo A. Madero, 361 en Venustiano Carranza y 100 en Iztacalco; lo anterior independientemente del pago que deberá hacer el seguro por emergencias contratado por el gobierno capitalino.
En total, fueron 18 colonias afectadas, entre ellas la Progresista, Revolución, Pensador Mexicano, Aquiles Serdán, Romero Rubio, Agrícola Oriental, Pantitlán, Villa de Aragón, Pradera, Providencia, así como las secciones cuarta y quinta de San Juan de Aragón.
Además, la Secretaría de Vivienda local anunció una inversión de 2 millones 380 mil pesos para trabajos de mantenimiento en 65 viviendas dañadas por las inundaciones en las tres alcaldías.