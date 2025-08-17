Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 24

El Gobierno de la Ciudad de México entregó ayer apoyos económicos por poco más de 18 millones de pesos a las familias afectadas por las lluvias de la última semana en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.

Los beneficiados recibieron cheques de entre 5 mil y 25 mil pesos, según el nivel del daño en sus casas, en tres actos en los que la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, anunció que además se hará una revisión de la red drenaje de las colonias afectadas y realizar las reparaciones que sean necesarias, como medida de prevención para evitar más inundaciones.

En Venustiano Carranza, explicó que para tal efecto se echará mano del equipo recién adquirido, el cual por medio de un robot monitorea el estado de la tubería sin tener que realizar excavaciones; además, se realizarán obras como la construcción de colectores.

Otra de las medidas de prevención, informó por su lado el secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, tiene que ver con un acuerdo al que se llegó con la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de México, para adecuar el Protocolo Conjunto de Operación Metropolitana del Drenaje para incrementar de 2 a 20 por ciento la capacidad de infiltración de líquido del Gran Canal al Túnel Emisor Oriente.