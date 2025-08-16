De la Redacción

La Junta de Gobierno Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) estará encabezada por la Secretaría de Salud (Ssa), que contará con voto de calidad, en sustitución del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con una reforma al decreto de creación del organismo, emitido en 2022.

La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación, en la que se establece que la Junta de Gobierno tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para llevar a cabo las adecuaciones necesarias a su reglamento de sesiones.