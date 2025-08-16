Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 9

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los decretos con que crea y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (Sinbanem) y el marco curricular común de la educación media superior, que hoy entran en vigor.

El objetivo, señala la dependencia, es tener un “conjunto orgánico y articulado de políticas públicas” para dar cumplimiento a los fines de la educación media superior, así como establecer el reconocimiento a dos opciones formativas del bachillerato nacional derivado del marco curricular común señalado, con independencia de las instituciones que las impartan: general y tecnológico, que podrán impartirse en modalidades reconocidas en la Ley General de Educación y el propio marco curricular.

El acuerdo número 22/08/25, con que se regula el Sinbanem, que se articulará para su funcionamiento en cinco comités regionales en el país, señala que su propósito es diseñar las bases para la “organización, coordinación y desarrollo de la educación media superior y del marco curricular común de la educación media superior”.

Lo anterior, mediante criterios, políticas, directrices, lineamientos, estrategias, planes, programas y acciones que “permitan su fortalecimiento integral y nacional, la ampliación de su cobertura con relevancia, universalidad, inclusividad, equidad, excelencia, diversidad cultural y pertinencia”.