▲ La idea de la reunión fue establecer un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible. Foto Jair Cabrera Torres

Carolina Gómez Mena y Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 6

La aprobación unánime del llamado Compromiso de Tlatelolco. Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado, marca un hito en la lucha por los derechos de las mujeres y la creación de sistemas nacionales de cuidados, afirmaron representantes de más de 30 países de la región.

Reunidas en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Cepal), cuyos trabajos se clausuraron ayer en la misma sede que hace medio siglo albergó a la primera Conferencia Mundial de la Mujer, se acordó reconocer el cuidado como un derecho humano y bien público.

Lo anterior, señala el documento, establece la obligación del Estado al respecto, y una responsabilidad que debe ser compartida por todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades y el sector privado.

En el instrumento multilateral, cuya aprobación fue celebrada por las más de mil 200 asistentes al encuentro, entre ellas integrantes de ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina, ambas organizadoras de la reunión, se reconoce la propuesta de la sociedad del cuidado como un “nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz, que prioriza la sostenibilidad de la vida y del planeta”.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, aseguró que el compromiso establece una hoja de ruta para los próximos 10 años, con la que se busca “acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado mediante transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental”.