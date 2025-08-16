Gustavo Castillo

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 5

En una acción encabezada por elementos de la Marina, autoridades aseguraron en Nayarit un narcolaboratorio en el que se decomisaron 12.8 toneladas de metanfetamina, y que presuntamente era operado por la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos del gabinete de seguridad, “la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos y además se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga”.

En el operativo, llevado a cabo en el poblado Boca del Asadero, municipio de San Blas, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también se aseguraron 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilogramos y material diverso.

A su vez, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estado de México, se aseguró un cargamento de fentanilo que estaba oculto en 75 rollos de polietileno y en Mexicali, Baja California, 330 kilos de cocaína ocultos en un camión de carga.