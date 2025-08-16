De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 5

La Embajada de Estados Unidos en México destacó que en los primeros cuatro meses de este año, la cantidad de migrantes “encontrados” en la frontera suroeste de la Unión Americana tuvo una disminución de casi 90 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2024, en el marco de una caída de los flujos migratorios en otros países del continente.

Con el hastag #NiLoIntentes, la sede diplomática indicó en sus redes sociales que “de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes ha disminuido en comparación con 2024”

En el caso de la mencionada frontera suroeste de Estados Unidos, en el primer cuatrimestre del año se encontró a 96 mil 206 migrantes, lo que significa una caída de 87 por ciento en comparación con ese mismo lapso de 2024.