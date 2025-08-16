Sábado 16 de agosto de 2025, p. 5
Ante la llegada de navíos militares de EU al mar Caribe, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó desde Chetumal, Quintana Roo, cualquier acto intervencionista en la región e indicó que la Secretaría de Marina le informó al respecto en la reunión del gabinete que hay “unos buques en aguas internacionales, entre Panamá y Sudamérica”.
Al respecto, expresó: “nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no sólo en el caso de México, sino con todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”.