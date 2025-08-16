Emir Olivares y Fernando Camacho

Ante la llegada de navíos militares de EU al mar Caribe, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó desde Chetumal, Quintana Roo, cualquier acto intervencionista en la región e indicó que la Secretaría de Marina le informó al respecto en la reunión del gabinete que hay “unos buques en aguas internacionales, entre Panamá y Sudamérica”.