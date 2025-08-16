Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 4

Sin que implique la reapertura de la frontera norte a las exportaciones al ganado bovino nacional, México y Estados Unidos firmaron ayer un plan de acción para el control del gusano barrenador.

Suscrito por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, y su par estadunidense, Brooke Rollins, el acuerdo incluye diversas acciones, entre ellas la regionalización del territorio nacional y un protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima.

También contempla la adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca y la aplicación de un criterio de movilización del ganado en territorio nacional en corrales de origen y de destino certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Por su parte, Berdegué comentó en redes sociales que continuarán las conversaciones con el gobierno estadunidense para reabrir la exportación de ganado en pie desde México.

Desde la reaparición de esta plaga en nuestro país, en noviembre pasado, Estados Unidos ha cerrado en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano. La última de ellas se hizo el 9 de julio pasado, tras detectarse un caso en el norte de Veracruz.

Con esta firma, por primera vez se cuenta con un documento binacional que establece objetivos, metas, acciones, presupuestos y protocolos técnicos para atender la plaga de gusano barrenador.

Esto implica el control de la movilización del ganado, vigilancia de la dispersión de la plaga, importaciones y movimiento de ganado desde Centroamérica a México, vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre, así como lineamientos para decisiones sobre posibles nuevas suspensiones en el futuro.