▲ La Presidenta posa con Bernardo Arévalo (izquierda) y el primer ministro John Antonio Briceño. Foto Ap

Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 4

Calakmul, Camp., Los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron un acuerdo para proteger y preservar la selva maya, una extensión de 5.7 millones de hectáreas que comparten las tres naciones y representa la segunda reserva natural más importante del continente, sólo después de la Amazonia.

Desde el corazón de esta selva tropical, ayer, los presidentes de México y Guatemala, Claudia Sheinbaum Pardo y Bernardo Arévalo, así como el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, suscribieron la Declaración de Calakmul Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Fue un inédito encuentro en el que se dio a conocer este “histórico” acuerdo trilateral que compromete a conservar la riqueza, biodiversidad y patrimonio cultural del área.

Herederas de la ancestral civilización, las tres naciones tienen vínculos históricos fundados en las raíces culturales de los pueblos mayas que han habitado estos territorios por miles de años y, que hoy, siguen siendo hogar de sus herederos.

Muy cerca de la zona arqueológica de Calakmul –desde el hotel Mundo Maya, construido como parte del proyecto Tren Maya, emprendido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador– Sheinbaum, Briceño y Arévalo sostuvieron un encuentro trilateral donde dialogaron de temas de interés común para una región.

Al concluir, ofrecieron sendos mensajes en los que destacaron la importancia del pacto cuyo objetivo es fortalecer la cooperación ambiental en materia de conservación e integridad ecológica para beneficiar a alrededor de 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.

“Debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso”, declaró Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la Presidenta informó que su administración iniciará la segunda fase del programa Sembrando Vida en regiones de Guatemala y Belice.

La selva maya abarca 0.6 millones de hectáreas en Belice, 2.7 en el norte de Guatemala y 2.4 del sureste de México.

El primer ministro Briceño sostuvo: “México, Guatemala y Belice demuestran una vez más que nuestras fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos mayas”.