U

na de las muchas consecuencias negativas para Rusia de su llamada “operación militar especial” en Ucrania es la notoria pérdida de influencia del Kremlin en la estratégica región del Cáucaso del sur, donde –en virtud de numerosos factores– dejó de ser mediador clave y garante de seguridad entre Armenia y Azerbaiyán, funciones que cedió sin chistar a la Casa Blanca de Donald Trump.

Los líderes de Armenia, Nikol Pashinian, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron hace una semana en Washington, con Trump de protagonista, un pre acuerdo de paz, que consta de 17 puntos inicializados y dos cuestiones pendientes, en principio ya acordadas.

Una es solicitar a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que cancele el Grupo de Minsk, copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos, que se creó en 1997 para tratar de resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj, origen de cruentos enfrentamientos entre armenios y azeríes desde 1988, en las postrimerías de la Unión Soviética, y que resolvió por la fuerza Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, en 2023 ante la inacción de Rusia que se negó a prestar ayuda militar a Armenia, volcada en su campaña en Ucrania. La decisión de disolver el Grupo de Minsk se hará oficial por votación de los cancilleres de los países de la OSCE en Viena los días 4 y 5 de diciembre próximos.