▲ El SAT informó que los ingresos tributarios hasta julio pasado sumaron 3 billones 279 mil millones de pesos, 7.2 por ciento más que en igual periodo de 2024. Foto Cristina Rodríguez

ías atrás, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a julio del presente año los ingresos tributarios sumaron cerca de 3 billones 279 mil millones de pesos, monto 7.2 por ciento superior, en términos reales (es decir, ya descontado el efecto inflacionario), en comparación con igual periodo de 2024, de tal suerte que supera lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, “con un cumplimiento de 102.7 por ciento” de la meta establecida.

El SAT detalló que en el periodo de referencia, la recaudación por impuesto sobre la renta (ISR) sumó un billón 820 mil 409 millones de pesos (7 por ciento más en términos reales), mientras por impuesto al valor agregado (IVA), a las arcas nacionales ingresaron 911 mil 352 millones (8.3 por ciento más, también en términos reales). Además, cerca de 389 mil por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), con lo que se consolida “la recaudación de ingresos tributarios como columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas”.

De los reportes periódicos del SAT ha desaparecido un renglón que año tras año representaba gruesas “pérdidas” para el erario, que no era otro que las cada vez mayores devoluciones de impuestos a grandes corporativos privados, “amigos” del régimen pasado (a la vez, principales aportantes a las campañas políticas prianistas), dineros que luego cobraban puntual y excesivamente. En ese entonces, la autoridad fiscal hacía como si les cobrara impuestos para de inmediato devolverles esas cantidades “copeteadas”, como diría el de las ideas cortas y la lengua larga (léase Vicente Fox).

Esa oprobiosa práctica se cortó de tajo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, y los grandes corporativos privados comenzaron a pagar los impuestos que, según su versión, “olvidaron” cubrir en tiempo y forma. Casos concretos: Televisa, Walmart, Grupo Modelo, BBVA, Grupo Bailleres, América Móvil, IBM y Femsa, entre otros. Quedan algunos pendientes, como Ricardo Salinas Pliego y su Grupo Elektra (su cuenta “pendiente” suma más de 74 mil millones de pesos y contando), pero más temprano que tarde tendrán que pasar a la caja registradora del SAT.

A partir de entonces, el incremento de la captación tributaria ha sido sostenido, aunque podría ser aun mayor si se sumaran los beneficios fiscales (conocidos como “renuncias recaudatorias”) que el gobierno federal otorga a distintos sectores económicos y sociales con el fin de estimular la economía y reducir la desigualdad en el ingreso.