Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 20

El ejército de Estados Unidos anunció el despliegue de más de 4 mil marines en aguas de América Latina y el Caribe como parte de su ofensiva de combate a los cárteles de la droga declarados “terroristas” por Washington, en una “dramática demostración de fuerza” que le dará al presidente Donald Trump una “amplia gama de opciones militares” para atacar al narcotráfico, informaron ayer dos funcionarios de defensa estadunidenses a CNN.

El despliegue del Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines en el Comando Sur de Estados Unidos, que no se había informado anteriormente, es parte de un reposicionamiento más amplio de activos militares en su área de responsabilidad, que estuvo en marcha durante las pasadas tres semanas, afirmó uno de los funcionarios.

Un submarino de ataque de propulsión nuclear, un avión de reconocimiento P8 Poseidon adicional, destructores y un crucero con misiles guiados también serán asignados al Comando Sur estadunidense como parte de la misión, añadieron las fuentes.