Sábado 16 de agosto de 2025, p. 19

Fawzia al Sharif, madre de Anas al-Sharif, el periodista de la televisora catarí Al Jazeera que fue asesinado en el enclave palestino por fuerzas israelíes, relató este fin de semana que su “hijo fue invitado a Qatar si dejaba de informar, pero él se negó a dejar Gaza” y contestó “no puedo ir... Debo irme sólo por el paraíso”.

En una entrevista con Middle East Eye, acompañada por sus nietos, Sham, de cuatro años, quien portaba el chaleco de prensa de su padre, y Salah, de un año, que cargó consigo el micrófono de Al Jazeera, Fawzia aseguró que Anas durante “toda su vida, desde niño, pasando por la universidad, estudiando y aprendiendo, se mantuvo fiel al principio de amar a la gente”.

“Papá está en el paraíso”, indicó la pequeña Sham, tras besar la pantalla del teléfono donde se encontraba la imagen de su papá. “¿A dónde fue?”, preguntó la abuela, a lo que su nieta respondió: “Fue a casa de mi abuelo y de mi tío Shadi”.