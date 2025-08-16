Sábado 16 de agosto de 2025, p. 19
“Estoy en Gaza visitando a nuestro equipo World Central Kitchen (WCK). Veo tanta valentía en sus rostros, infundiendo esperanza ante tanto dolor. Nuestras cocinas están preparando comida, nuestros fuegos están encendidos... pero debemos hacer más para ayudar a las familias que pasan hambre. WCK está preparado para distribuir hasta un millón de comidas diarias si logramos acceder fácilmente a los suministros de alimentos y a rutas seguras”.
Chef José Andrés, fundador de la ONG WCK.
“El presidente estadunidense, Donald Trump, debe darse cuenta de que su país es el más cómplice del genocidio en Gaza.”
Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
“Israel mata. mata. Estados Unidos lo financia. Europa lo apoya…”
Javier Bardem, actor español