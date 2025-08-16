▲ La familia de Samir, de 11 años, busca que el niño sea atendido en otro país, ya que recibió metralla en un bombardeo israelí en Gaza que le hizo perder un brazo y una pierna, y le dejó más daños en el cuerpo. Foto Xinhua

Afp, Ap, Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 19

Jerusalén. Al menos mil 760 palestinos fueron asesinados por tropas israelíes mientras buscaban ayuda humanitaria desde finales de mayo, informó ayer la oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. En tanto, trascendió que el calor abrasador del verano afecta a cientos de miles de personas y la sed lleva a las familias a beber agua contaminada.

“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, expresó en un comunicado la agencia de la ONU y detalló que entre el 27 de mayo y el 13 de agosto del total de los abatidos, 994 fueron “cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus siglas en inglés), apoyada por Estados Unidos e Israel, y otros 766 a lo largo de las rutas de los convoyes que llevan suministros”.

Consultado sobre estos ataques, el ejército israelí declaró que sus tropas buscaban “desmantelar las capacidades militares de Hamas”, y agregó que sus fuerzas tomaron precauciones “para reducir los daños causados a los civiles”.

Tras madrugar para hacer fila durante una hora bajo el calor de agosto, la gazatí Rana Odeh regresó a su tienda con un garrafón de agua turbia. Tras secarse el sudor de la frente calculó cómo racionarla para sus dos hijos pequeños. Por el color del líquido, sabe perfectamente que probablemente esté contaminada.

“Nos vemos obligados a dársela a nuestros hijos porque no tenemos otra alternativa”, afirmó Odeh, quien fue expulsada de su hogar en Jan Yunis. “Nos provoca enfermedades”, acepta.

Los pozos de agua son inaccesibles o están destruidos en su mayoría, denunciaron grupos de ayuda humanitaria y la empresa de servicios públicos local. La agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa) comunicó antier que sus centros de salud atienden un promedio de 10 mil 300 pacientes cada semana con enfermedades infecciosas, principalmente diarrea causada por agua contaminada.

Ayuda bloqueada

En tanto, cajas de ayuda, con destino a la franja, que Israel rechazó esta semana, languidecen al interior de un camión en la frontera con Egipto, indicó Reuters.