Van casi mil 800 asesinados al buscar comida: ONU
Colonos atacan con armas de fuego a palestinos en Cisjordania; dos familias tuvieron que huir: prensa
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 19
Jerusalén. Al menos mil 760 palestinos fueron asesinados por tropas israelíes mientras buscaban ayuda humanitaria desde finales de mayo, informó ayer la oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. En tanto, trascendió que el calor abrasador del verano afecta a cientos de miles de personas y la sed lleva a las familias a beber agua contaminada.
“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, expresó en un comunicado la agencia de la ONU y detalló que entre el 27 de mayo y el 13 de agosto del total de los abatidos, 994 fueron “cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus siglas en inglés), apoyada por Estados Unidos e Israel, y otros 766 a lo largo de las rutas de los convoyes que llevan suministros”.
Consultado sobre estos ataques, el ejército israelí declaró que sus tropas buscaban “desmantelar las capacidades militares de Hamas”, y agregó que sus fuerzas tomaron precauciones “para reducir los daños causados a los civiles”.
Tras madrugar para hacer fila durante una hora bajo el calor de agosto, la gazatí Rana Odeh regresó a su tienda con un garrafón de agua turbia. Tras secarse el sudor de la frente calculó cómo racionarla para sus dos hijos pequeños. Por el color del líquido, sabe perfectamente que probablemente esté contaminada.
“Nos vemos obligados a dársela a nuestros hijos porque no tenemos otra alternativa”, afirmó Odeh, quien fue expulsada de su hogar en Jan Yunis. “Nos provoca enfermedades”, acepta.
Los pozos de agua son inaccesibles o están destruidos en su mayoría, denunciaron grupos de ayuda humanitaria y la empresa de servicios públicos local. La agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa) comunicó antier que sus centros de salud atienden un promedio de 10 mil 300 pacientes cada semana con enfermedades infecciosas, principalmente diarrea causada por agua contaminada.
Ayuda bloqueada
En tanto, cajas de ayuda, con destino a la franja, que Israel rechazó esta semana, languidecen al interior de un camión en la frontera con Egipto, indicó Reuters.
Un empleado de la Organización Mundial de la Salud que trabajaba en la frontera expuso que el cargamento está bloqueado por transportar “medicamentos ilegales”. La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat), que administra la ayuda humanitaria en Palestina, señaló que Tel Aviv invierte “esfuerzos considerables” en la distribución de los recursos.
La feroz ofensiva de Israel contra la franja de Gaza dejó al menos 44 fallecidos ayer, con quienes suman ya 61 mil 827 los muertos y 155 mil 275 los heridos desde el inicio del conflicto bélico, el 7 de octubre de 2023, anunció el ministerio de Salud del enclave costero, al tiempo que el mando castrense de Tel Aviv aseguró que eliminó a Naser Musa, alto dirigente del movimiento de resistencia islámica en Rafah.
En este contexto, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, publicó un video que lo muestra haciendo comentarios amenazantes a un demacrado Marwan Barghouti (miembro de Fatah y preso desde 2002), un día después de que otro miembro de línea dura del gabinete prometió “enterrar” la idea de un Estado palestino.
“Esto constituye una violación sin precedente de la política de ocupación contra los presos palestinos, que requiere la intervención inmediata de organizaciones e instituciones internacionales”, estimó el vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Hussein al-Sheikh, quien también acusó al gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de practicar terrorismo sicológico, físico y moral contra sus compatriotas detenidos en los centros penitenciarios.
Al mismo tiempo, colonos israelíes realizaron nuevos ataques contra palestinos en los distritos de Ramallah y Jericó en Cisjordania reocupada.
Los agresores, a bordo de un vehículo, irrumpieron en la zona de Gharaba y abrieron fuego contra los residentes, informó Wafa. En la comunidad de la cascada al Auja, al norte de Jericó, la violencia obligó a dos familias a abandonar sus hogares, publicó Al Jazeera.