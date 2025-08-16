De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló ayer que “en una escala del uno al 10, le daría 10” a su reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en una entrevista grabada con el periodista Sean Hannity de Fox News en Anchorage, en la que afirmó que ahora “depende del presidente Volodymir Zelensky” llegar a un acuerdo con Rusia.

“Creo que estamos muy cerca (de un acuerdo)”, le expresó Trump a Hannity. “Quizá (Ucrania) diga que no, porque Biden repartió dinero como si fueran caramelos (en referencia a la ayuda militar). Nosotros dimos 350 mil millones de dólares. Europa les dio mucho menos, pero aun así mucho: 100 mil millones”, declaró el mandatario.

“Ahora le toca al presidente (de Ucrania Zelensky lograrlo”, afirmó Trump. “También diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco. Pero le toca al mandatario ucranio. Creo que lo estamos haciendo, y si quieren estaré en la próxima reunión”, añadió.