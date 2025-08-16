Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 17

Extractos de las declaraciones de los presidentes de Rusia y Estados Unidos después de su reunión de ayer.

Vladimir Putin:

“Esperamos que Kiev y las capitales europeas acepten todo esto en clave positiva y no busquen poner obstáculos. Que no intenten frustrar el avance con provocaciones o intrigas detrás de bastidores”, expresó el líder ruso en la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadunidense, tras concluir la cumbre.

“El acuerdo de hoy será el punto de partida no sólo para la solución del problema ucranio, sino que también nos ayudará a restablecer unas relaciones profesionales y pragmáticas entre Rusia y Estados Unidos.”