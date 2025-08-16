▲ Los jefes del Kremlin y la Casa Blanca se encontraron en una base militar, en Alaska, donde dialogaron durante dos horas y 45 minutos sobre el conflicto en Ucrania. Foto Afp

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 17

Moscú. La cumbre en Alaska de los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadunidense, Donald Trump, terminó este viernes, dos horas y 45 minutos después de haber comenzado, sin acuerdo de alto el fuego ni las sanciones adicionales que el republicano había prometido aplicar si continuaban las hostilidades, aunque ambos calificaron su encuentro de “productivo” y “útil”.

La esperada conferencia de prensa resultó una decepción para los periodistas, ya que Putin y Trump se limitaron a hacer una breve declaración y no admitieron preguntas.

Llamó la atención que no se dio ninguna explicación de los cambios en el programa concordado: la cancelación de la reunión con comitivas completas y el almuerzo de trabajo. Aunque según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, estaba previsto que la cumbre durará entre seis y siete horas, terminó mucho antes.

Putin y Trump hablaron de progresos, pero no mencionaron ninguno. No es claro si no quisieron revelar esos “entendimientos” debido a que, para que pueden concretarse, Trump tiene que informar a sus socios de Europa y al gobierno ucranio, o no son todavía lo suficientemente relevantes. El magnate republicano trató de explicarlo sin éxito, diciendo que “logramos avances”, pero “falta ponerse de acuerdo sobre algunos puntos que son importantes”.

El jefe de Estado ruso dedicó buena parte de su intervención a elogiar a su interlocutor, a quien volvió a agradecer sus esfuerzos por terminar el conflicto armado en Ucrania.

Putin subrayó que también quiere terminar la guerra, la cual calificó de “tragedia y dolor”, con el “hermano pueblo ucranio”, pero ratificó que para lograr un arreglo político duradero en Ucrania, hay que eliminar lo que llamó “causas originarias” del conflicto y suprimir todas las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. En otras palabras, no hizo ninguna concesión a Trump y reiteró sus condiciones para la capitulación incondicional de Ucrania.

El inquilino de la Casa Blanca, sin la euforia que lo caracteriza, tampoco insistió en público en la necesidad de declarar un alto el fuego inmediato y sólo lamentó que cada semana “mueren miles de personas”. En alusión a un posible acuerdo para un cese de hostilidades, reconoció que “no hemos llegado ahí, pero es alto el chance. Por ahora no se concretó, no tenemos trato”. Agregó que “nos pusimos de acuerdo en muchos puntos, en otros no”, sin precisar de qué estaba hablando.

Recibimiento amistoso

La cumbre comenzó en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, con un recibimiento que la televisión rusa destacó como “amistoso” por parte del anfitrión.

Las primeras imágenes –transmitidas en directo por el canal de noticias de la televisión pública Rossiya 24–, desde que Putin descendió del avión subrayan que desde la perspectiva del titular del Kremlin, el recibimiento fue mejor de lo esperado: alfombra roja, apretón de manos y aplausos del anfitrión, Donald Trump, desplazamiento al lugar de las conversaciones junto con el mandatario estadunidense en su Cadillac, a pesar de que la víspera arribaron a Alaska, en aviones de carga, dos limusinas Aurus suyas de fabricación rusa.

En las conexiones en vivo de sus numerosos enviados a Alaska sólo Pavel Zarubin, el reportero preferido de Putin, conductor del programa dominical “Moscú.Kremlin.Putin”, comentó que parecía que los aplausos de Trump eran más bien para los cazabombarderos que, en señal de saludo, pasaron encima de sus cabezas.