Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23
Veracruz. Gilberto Ruiz Chivis, ex alcalde de Jalcomulco por el PRD (2014-2017) fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de agosto; familiares, amigos y autoridades piden su presentación con vida.
De acuerdo con sus parientes, el también doctor salió de su casa alrededor de las 18 horas de ese día para practicar deporte; la ruta que habría seguido es conocida como el camino antiguo a Santa María, en dicho municipio.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que Ruiz Chivis tiene discapacidad visual y auditiva, además de que utiliza placa dental. Sus allegados pidieron apoyo a la gobernadora Rocío Nahle.