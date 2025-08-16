Estados
Ex edil en Veracruz es reportado como desaparecido
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

Veracruz. Gilberto Ruiz Chivis, ex alcalde de Jalcomulco por el PRD (2014-2017) fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de agosto; familiares, amigos y autoridades piden su presentación con vida.

De acuerdo con sus parientes, el también doctor salió de su casa alrededor de las 18 horas de ese día para practicar deporte; la ruta que habría seguido es conocida como el camino antiguo a Santa María, en dicho municipio.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que Ruiz Chivis tiene discapacidad visual y auditiva, además de que utiliza placa dental. Sus allegados pidieron apoyo a la gobernadora Rocío Nahle.

