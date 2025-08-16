Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

Veracruz. Gilberto Ruiz Chivis, ex alcalde de Jalcomulco por el PRD (2014-2017) fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de agosto; familiares, amigos y autoridades piden su presentación con vida.

De acuerdo con sus parientes, el también doctor salió de su casa alrededor de las 18 horas de ese día para practicar deporte; la ruta que habría seguido es conocida como el camino antiguo a Santa María, en dicho municipio.