Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

Chihuahua. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una segunda causa penal contra Roberto Isaac A, empleado de la funeraria Del Carmen, relacionada con el delito de fraude en la incineración de cadáveres y por el hallazgo de 386 cuerpos que permanecieron escondidos en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, de 2022 a la fecha.