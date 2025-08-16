Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23
Chihuahua. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una segunda causa penal contra Roberto Isaac A, empleado de la funeraria Del Carmen, relacionada con el delito de fraude en la incineración de cadáveres y por el hallazgo de 386 cuerpos que permanecieron escondidos en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, de 2022 a la fecha.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la fiscalía zona norte, detuvieron ayer al sujeto de 23 años tras diversos cateos en la colonia Arroyo Colorado. Roberto Isaac ya enfrentaba un primer proceso relacionado con este caso, en el que debido a un amparo obtuvo la medida cautelar de arresto domiciliario.